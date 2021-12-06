Serhat Akın, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçtan sonra Nut Spor'a konuşan Serhat Akın, gündemi sallayacak açıklamalar yaptı.

"HEMEN KOVULMALI"

Vitor Pereira'nın kovulması gerektiğini vurgulayan Akın, "Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı. Pereira'yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda 'aile ortamı' falan dememiş. Avrupa'da böyle bir söylem yok. Profesyonel olmak önemli. Szalai bu takımda stoperde, sol bekte, ön liberoda hatta sol açıkta bile oynar" dedi.

"LÖW BU MESAJI ATMAZ"

Joachim Löw'le yaşadığı mesajlaşmayı anlatan Akın, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz" ifadelerini kullandı.