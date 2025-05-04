Serik Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Serik Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi

Serik Belediyespor 1. Lig\'e Yükseldi

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

04.05.2025 22:19
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor için Antalya'nın Serik ilçesinde kutlamalara devam edildi.

Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kulüp başkanı Cenk Doğan, teknik heyet, yöneticiler ve meydanı dolduran çok sayıda taraftar katıldı.

Serik Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, Kadriye'de bulunan kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde meydana geldi.

Taraftar grupları, takım otobüsünü meşaleler yakarak, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Programın açılışında konuşan Kaymakam Şahin, Serik Belediyespor'un 1. Lig'e yükselmesinin gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Serik'te tarihi bir an yaşandığına işaret eden Şahin, "Sizler bu gurur ve mutluluğu hak ediyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bu başarıya kavuştuk. Bu takım tırnaklarıyla kazıyarak buralara geldi. Emeği olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Serik Belediye Başkanı Kumbul ise başarıyı kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, 7'den 70'e ortak gururu yaşadıklarını vurguladı.

İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu anlatan Kumbul, "Bu başarıya takım inandı, taraftar inandı, bizler inandık ve başardık. Sizlerin azmi, emeği sayesinde bugün buradayız. Serik hak ettiğini aldı. Bir sonraki hedefimiz Süper Lig. 'Hedefimiz neden Süper Lig olmasın?' dedik. 'Serik en iyisine layıktır.' dedik, Serik'i en iyi yere getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve her zaman da göstereceğiz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Doğan, göreve geldiğinde şampiyonluk sözü verdiğini ve sözünü yerine getirmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Çalışmalara devam edeceklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz ve planlarımız sadece bu şampiyonluk için değildi. Bu ilçe ve bu takım daha iyisini hak ediyor. Yönetimle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eksiklerimizi tamamlayıp 1. Lig'in kalıcı ve oyuncu yetiştiren kulübü olacağız. Sonrasında 'Bayrakları çıkartın Süper Lig geliyor.' diyeceğiz. Bu kulübe herkesin çok büyük emeği var. Bu bir ekip ve takım işi. Sonunda başarı geldi."

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise tüm ekibin şampiyonluk için mücadele ettiğini ve başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Programda yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, tek tek sahneye davet edildi.

Teknik heyet ve futbolcular, sahneye alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde eşleri ve çocuklarıyla çıktı, taraftarı selamladı.

Tören sonunda şampiyonluk kupası, takım kaptanı Hakan Aslan ve futbolcuların elinde yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serik Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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