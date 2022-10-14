- Serkan Özbalta: "Bu coşku ve hararete hazırım"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Özbalta:

"Hücum futbolunu oynamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz"

SAKARYA - Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Futbolu bilen seyirciye karşı oynamak belki bazen teknik adamlar için kolay olmuyor ama ben bunu istiyor ve seviyorum. Bu coşkuya, hararete hazırım. Hızlı oyuna, hızlı cevap vermeye hazırız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 13'üncü sırada yer alan Adanaspor'u Pazar günü sahasında konuk edecek. Sakaryaspor'un yeni teknik adamı Serkan Özbalta, bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Özbalta göreve geldikten sonra Sakaryasporlu futbolcularla yaptığı konuşmaya da değindi. Özbalta, "Bu kulüple alakalı futbolcularımız zaten gayet bilinçli, mücadele ettikleri şehir ve takımın farkındalar. Oyunculara, geçen hafta yaşadıkları skoru kafalarında büyütmemeleri gerektiklerini söyledim. Üst düzey takımlarında bu tür durumları yaşayabiliyor. Kaliteli oyuncu her zaman kalitelidir, bazen yere düşer ama her zaman yerden kalkmasını bilmeli diye onlarla paylaştık. Bulundukları konumun aslında hiç fena olmadığını onlara belirttim. Bu sene ligde takımlar birbirine yakın bir performans sergiliyor. 10-11 ve 12'nci sıradaki takımlar ile maç eksiği olan takımların ilk 2'yi yakalayabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir dönemdeyiz" dedi.

"Gerçekçi hedeflerle zirveye ilerlemek durumundayız"

Sakaryaspor'un hedeflerinden söz eden Özbalta, "Sakaryaspor'un hedefi, sadece bu sene değil her sene ligde zirveye oynayan bir takım olmalı. Gerçekten müthiş bir taraftarı var, korkunç bir potansiyeli olan şehir. Futbol şehrinin her zaman zirveye oynaması gerekiyor. Herkeste bunu bu şekilde düşünüyor. Ama bu seneyle alakalı adımları sağlam atmak gerekiyor. Gerçekçi hedeflerle zirveye ilerlemek durumundayız. Sezon sonuna doğru adım adım ilerleyip önümüze bakacağız" diye konuştu.

"Bu coşku ve hararete hazırım"

Sakaryaspor'u tercih etmesindeki etkenleri de anlatan Özbalta, "Boş tribünlere kimse oynamak istemez. Futbolu oynuyorsan dolu tribüne oynamak istersin. Futbolu bilen seyirciye karşı oynamak belki bazen teknik adamlar için kolay olmuyor ama ben bunu istiyor ve seviyorum. Bu coşkuya, hararete hazırım. Hızlı oyuna, hızlı cevap vermeye hazırız. Nedenlerden biri buydu. ve diğer neden de takımın yapmak istedikleri. Geçen sene güzel bir şampiyonluk elde etti Sakaryaspor. Şimdi burada sağlam adımlar atmak durumunda. Bir aşağıya, bir yukarıya değil. Ama neticeler, ama oyun yani ikisini de bir yerde birleştirip sezon sonu geldiğinde eğer bir önceki seneki gibi başarıyı yakalayabileceğimiz adımları atıyorsak o zaman bu takım gelişiyor, büyüyor ve ciddi umut vadediyordur. Süper Lig'e çıkabilirsin ama oraya çıkarken ki hedefleri bana anlattılar, ben de bu hedefler doğrultusunda geldim. O hedefleri yerli yerine koymadan inanın oraya çıkmanın çok bir özelliği yok. Sadece günlük sevinç ve tatminler olur. Ama ondan sonra hayal kırıklıkları yaşanabilir. Onu yaşatmadan bir proje hazırlanıyor ve devam ediyor. Bu da benim için büyük bir etkendi buraya gelmem için" şeklinde konuştu.

"Hücum futbolunu oynamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Serkan Özbalta, "5 yıldan beri oynatmak istediğim düzen önce hücumdur. Ama modern futbolda savunmayı da iyi yapabilmeniz gerekiyor. Hem önde hem arkada iyi oynayabilmek durumundasınız. O anlamda biz hücum futbolunu oynamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bunu yaparken de sahada oyuncuların birlik ve beraberlikle hücumu oynarken arkada bir kalenin olduğunu, o kaleye golün girmemesi gerektiğini ve rakibin pozisyonlara çok az oranda girebilmesini sağlayacak enstrümanlarını onlara vermeli, o anlamda yardımcı olmalıyız. Sahada en önemli özellik aslında şu olmalı ve bizde bunu yapmaya çalışıyoruz; sahada oynayan oyuncu ne oynadığını bilmeli. Rastgele bir oyun olmamalı. Bu futbolculara özgüvende getiriyor. Maçın bazı dönemlerinde sıkıntı yaşadıklarında ne oynadığını bilen ve bir felsefeye sadık olan oyuncu bu kararlılığı ve sabrı da gösterdiği zaman oyundan ciddi neticeler alabiliyor" ifadelerini kullandı.