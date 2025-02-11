Sevgi Uzun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Spor

Sevgi Uzun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sevgi Uzun, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, 2024 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

11.02.2025 09:48
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A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sevgi Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'de Fenerbahçe Opet'te forma giyen ve Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) ise Phoenix Mercury'in kadrosuna dahil olan Sevgi Uzun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafından yana kullanan milli basketbolcu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Dostlarla yolculuk" fotoğrafını beğenen Sevgi Uzun, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

Milli basketbolu, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek "Her kategoride birbirinden güzel fotoğraflar var. Bu yüzden emeği geçen herkesin eline sağlık. Gerçekten çok zordu seçmek. Çok iddialı, çok güzel, çok çarpıcı fotoğraflar var. O yüzden herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Sevgi Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevgi Uzun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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