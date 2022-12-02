Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek - Son Dakika
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Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek

02.12.2022 10:13

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a giden Mario Balotelli, tekrar Türkiye'ye dönmek istiyor. İtalyan golcünün, Beşiktaş'a önerildiği ve Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi. Balotelli, Adana Demirspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a attığı gol sonrası yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.

Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve Sion'a transfer olmuştu. İsviçre'de umduğunu bulamayan İtalyan golcü, yeniden Türkiye'ye dönmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Menajeri tarafından Adana Demirspor'a önerilen ancak bu talebi kabul görmeyen Mario Balotelli şimdi de Beşiktaş'a önerildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Balotelli'nin menajerine henüz bir cevap vermedi. Şenol Güneş'ten haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hocanın onay vermesi halinde İtalyan golcü ile masaya oturacak.

SERGEN YALÇIN'A HAREKETİ OLAY OLMUŞTU

Balotelli'nin Beşiktaş'a olası bir transferini ise siyah-beyazlı taraftarların hoş karşılaması beklenmiyor. İtalyan golcü Adana Demirspor forması giydiği günlerde, Beşiktaş'a attığı gol sonrası o dönem siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Sergen Yalçın'a dönerek elleriyle kafasını göstermiş ve deneyimli hocanın kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne cevap vermişti.

Balotelli adım adım Süper Lig devine! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden çıldıracak
YORUMLAR (1)
  • Emre Özer: Beşiktaşlıyım ama ben olsan beyni yok lafına çok daha kaba karşılık verirdim olay olurdu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek - Son Dakika
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