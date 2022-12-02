Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve Sion'a transfer olmuştu. İsviçre'de umduğunu bulamayan İtalyan golcü, yeniden Türkiye'ye dönmek için kolları sıvadı.
Menajeri tarafından Adana Demirspor'a önerilen ancak bu talebi kabul görmeyen Mario Balotelli şimdi de Beşiktaş'a önerildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Balotelli'nin menajerine henüz bir cevap vermedi. Şenol Güneş'ten haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hocanın onay vermesi halinde İtalyan golcü ile masaya oturacak.
Balotelli'nin Beşiktaş'a olası bir transferini ise siyah-beyazlı taraftarların hoş karşılaması beklenmiyor. İtalyan golcü Adana Demirspor forması giydiği günlerde, Beşiktaş'a attığı gol sonrası o dönem siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Sergen Yalçın'a dönerek elleriyle kafasını göstermiş ve deneyimli hocanın kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne cevap vermişti.
Son Dakika › Spor › Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek - Son Dakika