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Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? - Son Dakika

Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?

03.02.2022 09:42

Galatasaray yolcusu olduğu konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Fenerbahçe'de top koşturan futbolcusu için, "Bir görüşmemiz olmadı" dedi. Ancak sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle şimdiden birçok takımın gündemine girdi.

Fenerbahçe'de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi. Serdar için eski takımı Galatasaray iddiaları çok fazla konuşuldu. Menajer Haluk Canatar'dan yanıt geldi.

Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? Menajeri suskunluğunu bozdu

"BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Ajansspor'a konuşan menajer Haluk Canatar, "Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" diyerek şimdilik iddialara son verdi.

13 MAÇTA SÜRE ALDI

Serdar Aziz bu sezon ligde 13, Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada görev yaptı. Vitor Pereira döneminde üçlü savunmanın yedeği olan Serdar, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle daha fazla ön plana çıktı.

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Son Dakika Spor Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? - Son Dakika
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