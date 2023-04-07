Aşk çıkmazı! Pique'nin ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor - Son Dakika
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Aşk çıkmazı! Pique'nin ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

07.04.2023 11:44

Shakira ile evliliğini noktalayan Gerard Pique'nin Chia ile yaşadığı aşk gündemdeki sıcaklığını korurken inanılmaz bir iddia ileri sürüldü. İspanyol basını, Chia'nın Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazdı.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan aşkı Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

GUARDİOLA İLE AŞK YAŞIYOR

Sport'ta yer alan habere göre Chia, Pique'ye sadık kalmadı ve Pep Guardiola ile bir aşka başladı. Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

CHIA DA ALDATILMIŞ

Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında. Bu aşk sarmalı başta, İspanyol medyası olmak üzere dünya basınında gündemin bir numaralı konusu oldu.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor
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Josep Guardiola, Gerard Piqué, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşk çıkmazı! Pique'nin ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk çıkmazı! Pique'nin ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor - Son Dakika
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