Spor

- Short Track Türkiye şampiyonası Erzurum'da başladı

ERZURUM - Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı. İki gün sürecek şampiyonaya 34 kulüp ve 3 ferdi bölgeden toplam 107 sporcu katılım gösterecek.

Palandöken Buz Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın açılış törenine Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Asbaşkan Orhan Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Aksoy, Ahmet Hamdi Işık, Engin Yaşar, Naci Korucu ve Köksal Kaçmaz da katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Short Track'ta son yıllarda önemli başarılar kazanıldığına işaret ederek böylesine önemli bir organizasyona Erzurum'da ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası iki gün devam edecek.

Şampiyonaya Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Ardahan ve Kocaeli illerinden Men/Women, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorileri olmak üzere, 34 kulüp ve 3 ferdi bölgeden toplam 107 sporcu katılım gösterecek.

Yarışma Junior G 333M kadınlar kategorisi sporcularının performansları ile başladı. Bugün 2000M karışık bayrak takımı kategorisi ile ilk gün yarışmaları tamamlanacak.

İki gün boyunca devam edecek olan yarışlar, yarın yapılacak madalya töreni ile birlikte sona erecek.