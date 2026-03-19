Sidiki Cherif\'e milli takım müjdesi

Ara transfer döneminde Angers'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif, Fransa'nın U21 milli takımına davet edildi.
Daha önce Fransa U16'ya çağrılsa da hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif, Fransa U21 takımına ilk kezdavet edilmeyi başardı.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Fransa, 26 Mart'ta Lüksemburg, 30 Mart'ta İzlanda ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Sidiki, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
