Sıfır Atık Vakfı ile COP31 Hazırlıkları

SIFIR Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye'de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik ortak projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen programa; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi bugün artık dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket haline geldi. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun almış olduğu tarihi bir kararla ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulmasına karar verildi ve o danışma kurulunun başkanlığına ise Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi seçildi. Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu almış olduğu kararları dünyadaki ülkelere tavsiye olarak iletiyor ve son 3 yılda 60'tan fazla ülke sıfır atık çalışmalarını kendi ülkelerinde devlet nezdinde başlattı. Biliyorsunuz bu yıl ülkemiz iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bir tanesi 5-7 Haziran tarihleri arasında yapacak olduğumuz Sıfır Atık Forumu. Dünyanın 183 ülkesinden insanların katılacağı Sıfır Atık Forumu'nda biz dünyadaki sıfır atığı 360 derece ele alacağız. Sıfır atık konularını tartışacağız ve ortak akılla, ortak paydada buluşmak için çaba sarf edeceğiz. Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bir hayalimiz var. Daha yaşanılabilir, daha müreffeh ve daha adil bir dünya istiyoruz. Yarını bizler hep birlikte şekillendirmek zorundayız. Salonumuzda çocuklarımız var, gençlerimiz var, kadınlar var, farklı gruplardan arkadaşlarımız var. Bizler İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun vakfıyız. Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız, dünyada 8 milyar insanın vakfıyız diyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALINMASINI BEKLİYORUZ'

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'nda dünyanın geleceği için önemli kararlar alınmasını beklediklerini söyleyen Samed Ağırbaş, "İkinci önemli etkinlikse Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı yani COP31. Dünyanın 193 ülkesinden insanların Türkiye'de, Antalya'da buluşacağı ve iklim meselelerini tartışacağı bu toplantıda dünyanın geleceği için önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bundan sadece 1 ay önce Nairobi'deydik. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde çalıştay düzenledik. Ne yazık ki 1 milyon insanın yaşadığı gecekondu mahallesinde bugün insanlar bir bardak sağlıklı suya erişimde sorun yaşıyorlar, sağlıklı gıdaya erişimde sorun yaşıyorlar. 2026 yılındayız. Dünyanın bir tarafında insanlar obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı bir çalışması yaparken dünyanın diğer tarafında ise insanlar açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyorlar. 2026 yılında Ankara'nın nüfusundan daha fazla, 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz" dedi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: HEM GENÇLERİMİZ HEM SPORCULARIMIZLA, SIFIR ATIK VAKFI'YLA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Sıfır Atık Vakfı ile imzaladıkları protokol sonrasında öğrencilerin kaldığı yurtla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen sıfır atık vizyonunu gençliğimizin enerjisiyle daha da büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok önemli. Biz tabii Sıfır Atık Vakfı'yla imzaladığımız protokol çerçevesinde 1 milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yine milyonlarca gencimizin gelip çalıştığı, projeler yaptığı gençlik merkezlerimizde; sayıları 580 civarında olan, Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçelerde, illerde bulunan gençlik merkezlerimizde 50'ye yakın gençlik kampımızda gençlerle hep bir aradayız. Bu gençlerin enerjisini biz Sıfır Atık Vakfı'yla nasıl birleştiririz diye düşündük. Bu enerjiyi doğamızı korumak için, çevremizi korumak için nasıl harekete geçirebiliriz dedik. Çevremiz yemyeşil olsun, denizlerimiz, derelerimiz masmavi olsun benim gözlerim gibi. Çok güzel gözlerim var, bunu fark edersiniz. Çevremizi temiz tutacağız, sizler başta olmak üzere. Biz inanıyoruz ki hem gençlerimizle hem sporcularımızla Sıfır Atık Vakfı'yla güzel işler yapacağız. Sayın Emine Erdoğan'ın dünyanın gündemine getirdiği, 193 ülkenin taraf olduğu, desteklediği, Birleşmiş Milletler'de Danışma Kurulu'nun kurulduğu, inanılmaz bir sinerjinin oluştuğu bir ortam. Bu dünyanın kaynaklarını doğru yönetmeliyiz, çevremizi korumalıyız. Bu da atıkları iyi yönetmekten geçiyor. Bunların özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı, sıfır atık projesini en yoğun uygulayan bakanlıklardan bir tanesi de biziz. Çok ciddi bir şekilde çünkü bizim gençlerimiz bu noktada çok bilinçli. Ne yapacağız biz? Şimdi burada COP31 İklim Şampiyonu ile birlikte gençliğin enerjisini, gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gerçekten bu sinerjiyi yakalamamız lazım" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİMİZİ VE KULÜPLERİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR, SIFIR ATIK VE ÇEVRE ALANINDA PROJELER ÇAĞRISINDA BULUNACAĞIZ'

Üniversitelerde sıfır atık ve çevre alanında projeler yapılması çağrısında bulunduklarını belirten Bakan Bak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Samet kardeşimi ben daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı olduğu dönemden de biliyorum. O zaman ben İstanbul milletvekiliydim. Oradaki programlara gençlerle beraber katıldığımızda o sinerjiyi görüyordum. İfade ettiği gibi gerçekten çevre çok önemli. İş birliği protokolü kapsamında gençlik merkezlerimizde bu projeyi yapmaya devam ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi eğitimlerin bir parçasını, çevreyle ilgili eğitimler kapsayacak. Yine biliyorsunuz ülkemiz COP31 çerçevesinde Antalya'da uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelecek. Biz tabii güçlü bir gençlikle beraber gönüllülük faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Bizim platformumuzda yaklaşık 500 bin genç programlar çerçevesinde, özellikle tabii bir de üniversitelerdeki yaptığımız projeler çerçevesinde ÜNİDES projeleri yapıyoruz. Üniversite kulüplerini destekleme projeleri var. Burada gençlerimizin projelerini, özellikle çevreyle ilgili, doğayla ilgili, enerjiyle ilgili projeleri başta olmak üzere kültürel, sanat pek çok projeyi, sporla ilgili projeleri destekliyoruz. Dolayısıyla ÜNİDES kapsamında açacağımız özel çağrılarla üniversiteli gençlerimizi ve kulüplerimizi sürdürülebilir, sıfır atık ve çevre alanında projeler çağrısında bulunacağız."