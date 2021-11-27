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Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var - Son Dakika

Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var

27.11.2021 10:09
Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Juventus başkanı Agnelli, başkan yardımcısı Nedved ve eski sportif direktör Paratici'nin de bulunduğu 6 kişi ve 62 transfer hakkında usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlattı. 62 transfer içinde Beşiktaşlı Pjanic'in de ismi geçiyor. 2006'da şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertten kurtulmuyor.

2006 yılında şike yüzünden küme düşürülen Juventus, yine savcıların hedefinde. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus başkanı Agnelli, başkan yardımcısı Nedved ve eski sportif direktör Paratici'nin de bulunduğu 6 kişi ve 62 transfer hakkında mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlattı.

Şikeden küme düşürülen Juventus'a şimdi de 62 transfer hakkında soruşturma! İçlerinde Pjanic de var

ARAMA YAPILDI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerinde arama gerçekleştirdi.

Şikeden küme düşürülen Juventus'a şimdi de 62 transfer hakkında soruşturma! İçlerinde Pjanic de var

PJANIC İNCELEMESİ

Bu soruşturmada incelenen bir transfer de Pjanic ile Arthur takası. 2020'de iki kulüp futbolcularını takas etmişti.

Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var - Son Dakika
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