Şikeden küme düşürülen Juventus'un başı dertte! 62 transfer hakkında soruşturma açıldı! İçlerinde Pjanic de var

2006 yılında şike yüzünden küme düşürülen Juventus, yine savcıların hedefinde. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus başkanı Agnelli, başkan yardımcısı Nedved ve eski sportif direktör Paratici'nin de bulunduğu 6 kişi ve 62 transfer hakkında mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlattı.

ARAMA YAPILDI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerinde arama gerçekleştirdi.

PJANIC İNCELEMESİ

Bu soruşturmada incelenen bir transfer de Pjanic ile Arthur takası. 2020'de iki kulüp futbolcularını takas etmişti.