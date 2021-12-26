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Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1 - Son Dakika

Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1

26.12.2021 16:05
Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1

STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Tuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk.

STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı

HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Tuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk. 88 Atalay), Alperen, Polat, FerhatSİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın- Mete, Emrah(Dk. 74 Kubilay ), Fatih, Hamza (Dk. 90 Mehmet Ali), Selim, Furkan (Dk. 74 Furkan İnce), İlyas, İsmet, Sedat (Dk. 87 Baran), BarışSARI KARTLAR: Emre, Alper, Ferhat  (Niğde Anadolu FK) – Fatih, Hamza, İlyas, Furkan (Silahtaroğlu Vanspor FK)GOLLER: Dk. 52 Hamza  (Silahtaroğlu Vanspor FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK'ya 1 - 0 yenildi.


Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fatih, Akdağ, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1 - Son Dakika
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