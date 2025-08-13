Şimal Yılmaz Giresun'da Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şimal Yılmaz Giresun'da Antrenmanlarına Devam Ediyor

Şimal Yılmaz Giresun\'da Antrenmanlarına Devam Ediyor
13.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyat kotası alan ilk kadın atıcı Şimal Yılmaz, Giresun'da babası ve antrenörüyle çalışıyor.

Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat kotası alan ilk atıcılık olimpik milli sporcusu Şimal Yılmaz, babası ve aynı zamanda antrenörü olan Alper Yılmaz ile birlikte antrenmanlarına Giresun'da devam ediyor.

Milli atıcı Şimal Yılmaz, kasım ayında Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonasına memleketi Giresun'da hazırlanıyor. Şimal'i, Giresun'daki antrenmanlarında antrenörü ve aynı zamanda babası Alper Yılmaz ile birlikte annesi Şebnem Yılmaz da yalnız bırakmıyor.

2024 yılında Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında lens ya da herhangi bir ekipman kullanmadan elleri cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan ve dünya çapında ün yapan Yusuf Dikeç'i kendisine örnek aldığını kaydeden Şimal Yılmaz, kendisinin de Yusuf Dikeç'in izinden gittiğini söyledi.

Hedefi önce dünya, sonra Olimpiyat şampiyonu olmak

Lens veya herhangi bir ekipman kullanmadan yarışmalara katılan ve antrenmanlarını Yusuf Dikeç'in stiliyle sürdüren Şimal Yılmaz, "Atıcılık sporuna örnek aldığım Yusuf Dikeç'in sayesinde 12 yaşında başladım. Onunla beraber 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldık. Güzel deneyimler elde ettim. Önümüzde kasım ayında düzenlenecek dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası için Ankara Kamp Merkezi'ndeki antrenmanlarımızın ardından memleketime gelmeye karar verdim. Şu anda Giresun'dayım ve burası benim baba ocağım. Antrenmanlarıma Giresun'da devam ediyorum. İlk hedefim dünya şampiyonası ama esas hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Umarım bu hedefime ulaşırım, kendime güveniyorum" dedi.

Alper Yılmaz: "Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Atıcılık Milli Takımı Olimpik Antrenörü Alper Yılmaz ise, "Şimal ile birlikte yaptığımız sporculuk serüveninde şu anda 11. yılımızı bitiriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda çok güzel bir serüven yaşadık, güzel tecrübelerle döndük. Yeni hedefler için hazırlıklarımıza Ankara Olimpiyat Merkezi'nde start verdik. Ankara'daki antrenmanlarımızın dışında farklı tecrübeler edinmek üzere Giresun'a, baba ocağımıza geldik. Giresun'da hem eskiyi yad ediyoruz hem de rahat bir ortamda atıcılık hocamız Mehmet Aydın hocamla birlikte çok iyi çalışmalar içerisindeyiz. Öncelikli hedefimiz kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya almak. Hatta bir değil birkaç madalya almak için ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Sonraki hedefimiz ilk önce kotayı alıp 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ederek ulaşacağımız yeni zaferler için Şimal ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adım adım devam ediyoruz. Özel antrenmanlarımız var. Hem doğayla iç içe hem de farklı poligonlarda yaptığımız antrenmanlar bize daha da güç katıyor. Önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Alper Yılmaz, Milli Takım, Los Angeles, giresun, Türkiye, Dünya, Şimal, Yaşam, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika Spor Şimal Yılmaz Giresun'da Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:57:24. #7.12#
SON DAKİKA: Şimal Yılmaz Giresun'da Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.