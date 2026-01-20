Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması

Haberin Videosunu İzleyin
Simeone\'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması
20.01.2026 17:59  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Simeone\'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması
Haber Videosu

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth ile ilgili yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Simeone, Sörloth'un transfer durumu hakkında konuşarak ''Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Simeone, ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili de konuştu.

''EN İSTİKRARLI, EN ÇALIŞKAN OYUNCU''

Sörloth ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden Simeone, "Bence Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Her maçta fırsatlar yakalıyor ve gol atsa da atmasa da ona bir şey söylemem çünkü bu pozisyondaki bir oyuncudan beklenen pozisyonlara girmesidir." dedi.

''ARAMIZDAN AYRILMASI GİBİ BİR DURUM YOK''

Basında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuşan Arjantinli hoca, ''Birçok oyuncum için birçok haber yazılıyor. Sörloth bana takımdan ayrılmak istediğini söylemedi. Takımın da böyle bir düşüncesi yok. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

''BAZI TRANSFERLER GELECEK''

Atletico Madrid taraftarına müjdeli haberi veren Simeone, ''Çok kısa zaman içerisinde bazı transferler gelecek. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Alexander Sörloth, Atletico Madrid, Diego Simeone, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı
Aston Villa, Abraham için İstanbul’a geldi Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:49:47. #7.11#
SON DAKİKA: Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.