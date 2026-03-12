Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız! - Son Dakika
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
12.03.2026 18:45
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılıların başarısının küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Engin, ''Juventus eski Juventus değil', 'Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!'' dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı hakkında açıklamalar yaptı.

''DAHA NE YAPSIN?''

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlara ve aldığı skorlara değinen Sinan Engin, ''Liverpool'u 2 kere yendi. Atletico Madrid'e yenilmedi, Juventus'a 5 attı. Bodo/Glimt'i sahadan sildi. Bu adamlar daha ne yapsın?''

''ESKİ GALATASARAY! YANİ SİZİN BABANIZ!''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, çarpıcı bir yorumda bulunarak "Juventus eski Juventus değil', 'Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!" ifadelerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serkan bilecan serkan bilecan:
    adamsın 7 0 Yanıtla
  • Erol Erol:
    Sinan Engin sen baba olarak kabul edebilirsin.şükür bizim babamız belli.bitiletine yalakalık yapacagım diye konuştuğu lafı bilmeyecek kadar dengesizsim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
