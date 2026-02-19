Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar

Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar
19.02.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın bitiş düdüğünün ardından mücadelenin dördüncü hakemi Anojen Kanagasingam'a ilk yarıda yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili büyük tepki gösterdi. Tedesco'nun ağzını kapatarak dördüncü hakeme uzun süre bir şeyler söylediği görüldü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE 3 FARKLI KAYBETTİ

Kadıköy'deki mücadelede konuk ekip, 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikadaMorgan Gibbs-White'ın golleriyle net bir üstünlük sağlayarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

TEDESCO'DAN DÖRDÜNCÜ HAKEME SERT TEPKİ

Maçın bitiminin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, büyük bir öfkeyle dördüncü hakem Anojen Kanagasingam'a tepki gösterdi. Özellikle ilk yarıda tartışmalı bir penaltı pozisyonuyla ilgili hakem kararlarını sert şekilde eleştiren Tedesco, maçın son düdüğüyle birlikte saha kenarında uzun süre itirazlarını sürdürdü. Tedesco'nun ağzını kapatarak dördüncü hakeme hararetli şekilde bir şeyler söylediği gözlemlendi.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin Fransa yorumu Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin Fransa yorumu Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:22:02. #7.11#
SON DAKİKA: Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.