Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanması büyük ses getirdi.
Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylılar, "Sipariş atama Ali" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımlarda, derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının talep ettiği iddiasında bulundu.
İddialar üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklama yaptı. İki kulüp de derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını talep ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Son Dakika › Spor › 'Sipariş atama Ali' etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi - Son Dakika