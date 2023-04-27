"Sipariş atama Ali" etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi

Barış Önder: Ya biz ne zaman gerekse sizi zaten yeniyoruz. Siz bir de kendinizi büyükten sayiyorsunuz ya. Depremde gördük sizin büyüklüğünüzü. Ağlaya ağlaya puan dilendiniz. Gerçi siz zaten dilenci bir takımsınız. 41 11 Yayından Kaldır