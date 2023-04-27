"Sipariş atama Ali" etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi - Son Dakika
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"Sipariş atama Ali" etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi

27.04.2023 16:48

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının hakem ataması sonucu Ali Şansalan seçilmesi ülkede gündem oldu. Bu atamanın Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının isteğiyle gerçekleştiğini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, 100 binin üzerinde paylaşım yaparak "Sipariş atama Ali" etiketini gündemin zirvesine taşıdı. İddiaları Fenerbahçe ve Beşiktaş camiası açıklama yaparak yalanladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanması büyük ses getirdi.

"SİPARİŞ ATAMA ALİ"

Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylılar, "Sipariş atama Ali" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımlarda, derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının talep ettiği iddiasında bulundu.

İDDİALARI YALANLADILAR

İddialar üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklama yaptı. İki kulüp de derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını talep ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

YORUMLAR (5)
  • ahmey bulut: Barış önder Aç bak bakalım sizi ne zaman yenmişiz son 15 maca bak gör büyükmüş son 15 yılın Avrupadan en cok puan toplayan takımın da bak büyükmüs he dogru uefa kupanız var dimi Onun altına saklanın hemen ezikler ya Cevap Yaz 7 26 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Bu gs liler nie aglıyor? Sizin istedginix z hakemi mi vercekler maca onumu istiyorsunuz? Bjk ye kırmızı cıksın penaltı alın 2 tane onumu istyosunuz he yada siz Beşiktaşı ne zman Vodofon parkta yendiniz de şimdi yeniceksin Yenicekseniz Bjk gibi biz Cevap Yaz 17 61 Yayından Kaldır
  • Barış Önder: Ya biz ne zaman gerekse sizi zaten yeniyoruz. Siz bir de kendinizi büyükten sayiyorsunuz ya. Depremde gördük sizin büyüklüğünüzü. Ağlaya ağlaya puan dilendiniz. Gerçi siz zaten dilenci bir takımsınız. 41 11 Yayından Kaldır
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakemi Ali Koç'un talep ettiğine yönelik iddialara Fenerbahçe'den yanıt: Manipülasyon yapanları dikkate almayın Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakemi Ali Koç'un talep ettiğine yönelik iddialara Fenerbahçe'den yanıt: Manipülasyon yapanları dikkate almayın

Ali Şansalan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Sipariş atama Ali' etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sipariş atama Ali" etiketi ülkede gündem oldu! Derbi hakem atamasına Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarıyla belirlendiği iddia edildi - Son Dakika
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