Sipay Bodrum FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Sipay Bodrum FK'nin Düzce kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.
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