Şırnak\'ta Damla Gönüllülük Etkinliği

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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 185'inci Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında 40 kişilik gönüllü ekibi Şırnak'ta etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gönüllü katılımcıların yer aldığı 185'inci Şırnak Damla Gönüllülük hareketi projesi kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden 40 kişilik ekip Şırnak ziyareti gerçekleştirdi. 10 günlük program kapsamında daha önce birbirlerini hiç tanımayan 18-29 yaş arası 40 kişi, 3 görevli koordinatör eşliğinde Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirdi. Silopi'ye bağlı Çiftlik köyü Çiftlik Ortaokulu'nda program yapan gönüllü ekip, okulun duvarına resimler, figürler çizerek öğrenciler ile müzik eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. İlçe merkezlerinde çarşı esnaflarını dolaşan ve kaymakamlık ziyareti de yapan gönüllü ekipler Silopi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ne gelerek tanışma programı gerçekleştirdi. Merkeze bağlı kütüphanede kimi kitap okurken kimi de gitar çaldı. Grenbox odasında Ney çalan ekip stüdyo hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Ankara'dan gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje koordinatörlüğünü yapan Çiğdem Çamlıbel, "Şırnak her ne kadar yanlış tanıtılmış olsa da biz 10 gün boyunca burada Şırnak'ın bir İzmir'den, bir Ankara'dan bir İstanbul'dan farkı olmadığını gördük. O yüzden buraya gelip ziyaret edecek arkadaşlara bir İzmir bir Ankara, bir İstanbul vaat ediyor şehir. Gelip görsünler. Biz buraya tabu yıkmaya ve gönüllere küçük bir tebessüm kurmaya geldik.Şırnak'taki bütün ilçelere gidiyoruz. Sınırdaki bir köy okulunda etkinlik yaptık. Aslında sınırların ya da yasakların, ulaşılamayan şeylerin bizlerin beyninde var olduğunu burada görmüş oldukö diye konuştu. Artvin'den gönüllü olarak katılan Ebru Mutlu da "Gidip gördüğümüz köy okulları olsun, esnaf ziyaretleri olsun gerek yaptığımız gönüllülük faaliyetleri olsun gerçekten bizlerin içinin ısındığı faaliyetlerdir. Onların mutluluğu ile mutlu oldum açıkçası. Şırnak'ın gezip görülmesi gereken illerden biri olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ(Şırnak),