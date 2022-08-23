Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet desteği - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet desteği

23.08.2022 15:08

SİVAS Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'un Malmö ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamını satın aldı.

SİVAS Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'un Malmö ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamını satın aldı. Vatandaşlar, passolig bilet gişelerinden ücretsiz alacakları biletlerle maçı takip edebilecek.

Sivas Belediyesi perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'un Malmö ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamını satın aldı. Vatandaşlar passolig bilet gişelerinden ücretsiz alacakları biletlerle maçı takip edecek. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay konuyla ilgili kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Perşembe günü şehrimizin gururu Sivassporumuzun Avrupa Ligi'nde rövanş maçı var. İnşallah Sivasspor, şehrimiz ve ülke futbolunu en iyi şekilde temsil edecek ve en iyi şekilde sahaya çıkıp mücadelesini verecek. Biz bu konuda Sivasspor'a güveniyoruz. Burada 12'nci adam olarak şehrimize büyük görev düşüyor. Bizlerin Sivasspor sevdalıları olarak, her maçta Sivasspor'a destek vermemiz gerekiyor. Biz bu önemli Avrupa Ligi maçı öncesinde şehirdeki tüm bahaneleri ortadan kaldırıp, taraftarların tam kapasite stadyuma gelip desteklemeleri adına biletleri Sivas Belediyesi olarak tamamını aldık. Maça gelmek isteyen tüm herkesi maça davet ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak bugünden itibaren tüm biletler tarafımızca satın alınmış olup maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımız kağıt bilet alacak. Biz tüm taraftarımızı maça bekliyoruz. Biz şehir olarak Sivasspor'a her çatı altında destek olmalıyız. Yiğidolar'ı Perşembe günü stadyuma davet ederek takımımıza destek olmalarını rica ediyoruz" dedi. 'SEYİRCİMİZİN DE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ'Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ise belediyenin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Kupadaki Alanya maçında da bütün biletleri aldı başkanımız. Bu maçta kağıt bilet geçerli. Burada isim, soy isim ve TC olmayacak. Onun için herkesin gelmesini rica ediyoruz. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Passolig satış noktalarından biletler alınabilecek. Sadece kombine olan yerler hariç her yerden bilet verilebilecek. Tahmin ediyorum 2 günde biletler tükenecek. 1 kişiye 10 tane bilet verilmeyecek, kota konulacak. Organizasyonu passolig yapıyor ve passolig turnikelerinden geçilecek. Eğer bilet alınacak noktalarda yoğunluk olursa Sivasspor Store'den de verebiliriz diye düşünüyoruz. Seyircimizin de destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. 'ONLARIN DESTEĞİYLE DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Teknik direktör Rıza Çalımbay da, "Biz göreve başladığımızdan itibaren Avrupa'ya gidiyoruz. Türkiye'yi de çok güzel şekilde temsil ediyoruz. Başarılı olmak istiyorsak bir bütün olmalıyız. Bu bütünlüğün içinde de en büyük taraftar gelir. Taraftar ne kadar çok olursa daha farklı olur. Malmö ilk maçta müthiş bir taraftar desteği ile oynadı. Bize baskı kurabiliyorlardı. Tek isteğimiz taraftarın maça gelmesi. Yeter ki taraftar gelsin. Onların desteğiyle daha da güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

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Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet desteği - Son Dakika
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