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Sivas Belediyespor: 0-2 - Son Dakika

Sivas Belediyespor: 0-2

15.01.2022 15:01
Sivas Belediyespor: 0-2

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Caner Eroğlu (xx), Şeyhmus Baysal (xx)TURGUTLUSPOR: Ozan Can (x) - Sinan Büyüksakarya (xx), Emre Keskin (x), Nuri Emre Aksit (xx), Yiğit (x), Hamit (xx), Hakan (xx), Erkan (x) (Dk. 78 Mustafa x), Özgür (x) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Caner Eroğlu (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (x) - Sinan Büyüksakarya (xx), Emre Keskin (x), Nuri Emre Aksit (xx), Yiğit (x), Hamit (xx), Hakan (xx), Erkan (x) (Dk. 78 Mustafa x), Özgür (x) (Dk. 46 Sinan Akaydın x), Alper (xx), Berat (x)SİVAS BELEDİYESPOR: Taha (xxx) - Gökhan (xx), Doğancan (xxx), Eşref (xxx), Enes (xx), Yasin (xxx) (Dk. 88 Furkan), Alpay (xxx) (Dk. 74 Abdullah x), Mustafa (xxx) (Dk. 88 Çağrı), Ozan (xxx) (Dk. 83 Oğuzhan), Yücel (xxx), Sinan (xx) (Dk. 74 Hüseyin Cihan x)GOLLER: Dk. 40, Dk. 41 Alpay (Sivas Belediyespor)SARI KARTLAR: Yiğit (Turgutluspor), Mustafa (Sivas Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Turgutluspor, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı. Evinde zirve mücadelesi veren Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelen Turgutluspor, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Konuk Sivas Belediyespor 40'ıncı dakikada Alpay ile öne geçti. Alpay bir dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Bu sonuçla Turgutluspor 22 puanda kaldı, Sivas Belediyespor ise 37 puana yükseldi. 8'inci dakikada Erkan Taşkıran'ın sağdan ceza alanına ortasında defansın arkasına sarkan Berat'ın vuruşunda top kaleci Taha'da kaldı. 9'uncu dakikada Yücel'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Sinan yerden sert vurdu, kaleci Ozan topu ayaklarıyla önledi. 15'inci dakikada Sivas Belediyespor gole yaklaştı. Alpay'ın sol kanattan ortasında Sinan kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Ozan son anda uzanarak kornere gönderdi. 40'ıncı dakikada konuk ekip golü buldu. Enes'in sağdan pasında arka direkte kendini unutturan Alpay topu boş kaleye gönderdi: 0-1.41'inci dakikada Yücel'in derinleme arapasında defansın arkasına sarkan Alpay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi: 0-2. 48'inci dakikada Nuri yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Taha topu güçlükle kornere gönderdi. 62'nci dakikada Alper'in köşe vuruşundan ortasında Erkan arka direkte kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti.

90+1'inci dakikada Emirhan'ın pasında Sinan ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, top direğin üstünden az farkla auta gitti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Turgutlu
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Turgutluspor, Ozan Can, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor: 0-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivas Belediyespor: 0-2 - Son Dakika
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