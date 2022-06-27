Eskrimciler, 5 Temmuz'da tamamlanacak organizasyonda ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 gün de kılıç branşlarında madalya için ter dökecek.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, epe branşında 12 ve 14 yaş altı sporcuların karşılaşmalarına sahne oldu.

SİVAS - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Sporcuların müsabakalarından görüntüler Sivas , eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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