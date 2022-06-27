Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

27.06.2022 12:04

İstiklal marşı okunması Müsabaka salonundan genel görüntü Sporcuların müsabakalarından görüntüler Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor SİVAS - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı.

İstiklal marşı okunması

Müsabaka salonundan genel görüntü

Sporcuların müsabakalarından görüntüler Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

SİVAS - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, epe branşında 12 ve 14 yaş altı sporcuların karşılaşmalarına sahne oldu.

Eskrimciler, 5 Temmuz'da tamamlanacak organizasyonda ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 gün de kılıç branşlarında madalya için ter dökecek.

Şampiyonaya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1404 sporcu katılıyor.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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