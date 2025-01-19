Sivas\'ta Futbol Turnuvası Finali

Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası finali yapıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas Temsilciliği, gençleri spora teşvik etmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenledi.
27 takımın katıldığı turnuvanın finalinde rakibi Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'ni mağlup eden Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu.
Turnuvada dereceye giren Ahmet Ayık Spor Lisesi, Hacı Mehmet Sabancı Lisesi ve İhramcızade İmam Hatip Lisesi'ne kupa ve madalyaları verildi.
Şampiyon takım, Türkiye genelindeki diğer il şampiyonlarıyla karşılaşarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.
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