Sivasspor\'a Özbelsan\'dan Destek Anlaşması

Sivas spor, mali zorluklarla mücadele ettiği dönemde Sivas Belediyesi'nden destek aldı. Özbelsan A.Ş., kulübün isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Anlaşma 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Sivasspor ile Sivas Belediyesine ait Özbelsan A.Ş. arasında gerçekleştirilecek isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşmasının imza töreni düzenlendi. Sivas 4 Eylül Stadyumunda düzenlenen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Karagöl, desteğinden dolayı Sivas Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Geçen haftaki Erzurum maçı sonrası belediye başkanımız ve Yunus beyle yaptığımız istişare sonrası kendileri Özbelsan A.Ş. olarak bizlere sahip çıkması bizi çok mutlu etti. Bu sene bizim maddi açıdan hem de takım planlaması açısından çok sıkıntılı ve çok özverili çalışmamız gereken bir dönem. Yaklaşık 45 gündür neredeyse uyumadan ailemizi görmeden bir 45 gün geçirdik. Bu sürede ciddi işler yaptık. Bunu neticesini sezon içerisinde göreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Adem başkana teşekkür ediyorum. Bize bütün imkanları doğrultusunda desteklerini verdi. Bize isim ve forma göğüs sponsor oldu Özbelsan olarak. Bizim arkamızda dağ gibi duran başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler yapacağız. Sportif, futbol ve mali anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bizi çok daha iyi yerlerde göreceksiniz. Geçen hafta 100 bini aşan konser düzenledik. SMS kampanyası düzenledik. En son bilet ve kombine sayısı aldığımızda üzüntümüz arttı. Bin 984 bilet ve 675 kombinemiz var. Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. İnşallah taraftarlarımız maçlarımıza talep gösterirler. Bugün ki maçtaki en ucuz biletimiz 58 TL. Lütfen taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Biz onlarla güçlüyüz. Başka takımı görünce imreniyoruz. Ben Özbelsan'ın bize uğurlu geleceğine inanıyorum. İnşallah Özbelsan Sivasspor olarak evimiz Süper Lig'e yola çıkarız. Tüm yönetim olarak kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun: "Sivasspor'a sahip çıkmamız lazım"

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise, Sivasspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Şehrimizin iki büyük değerinin anlaşmayla bir araya gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sivas'ın en büyük şirketi olan Özbelsan A.Ş. ile 58 yıldır bu şehir için büyük mücadele ortaya koyan Sivasspor'umuz ile iş birliği yapması çok anlamlı. Sponsor olmak bizim için büyük bir onur. Sivaslıların çok vefalı olduğunu biliyoruz. Vefa yılında Sivas Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. Geçen haftaki Erzurumspor FK maçına takımın göğüs sponsoru ve isim reklamı olmadan çıkması bizleri çok üzdü. Bizim vermiş olduğu destek kıymetli ama taraftarımızın da vereceği destek çok önemli. Bir şehri temsil eden en önemli değerlerin başında spor geliyor. Sivasspor'a sahip çıkmamız lazım. Spor insanların sosyal hayatında da çok önemli. Biz bu sene sessiz kalamazdık. Genç bir yönetim var. Herkes işini bırakmış Sivasspor'a destek olmak için el ele vermiş. Bu arkadaşlarımızı küstürmeyelim. Geçmiş dönemlerde bunları yaşadık ve kaybeden şehir oldu. Geçen hafta olumsuz başladık olabilir önümüze bir sürü maç var. Bu takıma sahip çıkalım kaybetse de kazansa da. Bu anlaşmanın hem Sivasspor'umuzu hem de Özbelsan'a ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kantar: "Sivasspor bacasız bir fabrikadır"

Son olarak Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar ise, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un sponsorluk kararını 1 dakikada verdiğini ifade ederek, "Sivasspor'umuzun 58. Yılını kutluyoruz. Sivasspor için bizler için çok şey ifade etmekte. Belediye başkanımız göreve geldiği günden beri elini Sivasspor'dan hiçbir zaman çekmedi. Bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız sponsorluk kararını 1 dakika da verdi. Sivaspor için bizim için uluslar arası bir markadır. Sivasspor bacasız bir fabrikadır. Toplumun her kesimi Sivasspor noktasında birleşmeli. Sivasspor layık olduğu Süper Lig'e döneceğini inanıyorum. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı. Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl, Belediye Başkanı Adem Uzun'a anlaşmanın anısına 58 sırt numarası üzerinde Adem Uzun yazan kırmızı-beyazlı formayı takdim etti. - SİVAS