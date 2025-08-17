Sivasspor'a Özbelsan'dan Destek Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor'a Özbelsan'dan Destek Anlaşması

Sivasspor\'a Özbelsan\'dan Destek Anlaşması
17.08.2025 15:56  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, mali zorluklarla mücadele ederken Sivas Belediyesi'ne ait Özbelsan A.Ş. ile isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde, kulüp ve belediye yetkilileri destek çağrısında bulundu.

Sivas spor, mali zorluklarla mücadele ettiği dönemde Sivas Belediyesi'nden destek aldı. Özbelsan A.Ş., kulübün isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Anlaşma 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Sivasspor ile Sivas Belediyesine ait Özbelsan A.Ş. arasında gerçekleştirilecek isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşmasının imza töreni düzenlendi. Sivas 4 Eylül Stadyumunda düzenlenen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Karagöl, desteğinden dolayı Sivas Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Geçen haftaki Erzurum maçı sonrası belediye başkanımız ve Yunus beyle yaptığımız istişare sonrası kendileri Özbelsan A.Ş. olarak bizlere sahip çıkması bizi çok mutlu etti. Bu sene bizim maddi açıdan hem de takım planlaması açısından çok sıkıntılı ve çok özverili çalışmamız gereken bir dönem. Yaklaşık 45 gündür neredeyse uyumadan ailemizi görmeden bir 45 gün geçirdik. Bu sürede ciddi işler yaptık. Bunu neticesini sezon içerisinde göreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Adem başkana teşekkür ediyorum. Bize bütün imkanları doğrultusunda desteklerini verdi. Bize isim ve forma göğüs sponsor oldu Özbelsan olarak. Bizim arkamızda dağ gibi duran başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler yapacağız. Sportif, futbol ve mali anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bizi çok daha iyi yerlerde göreceksiniz. Geçen hafta 100 bini aşan konser düzenledik. SMS kampanyası düzenledik. En son bilet ve kombine sayısı aldığımızda üzüntümüz arttı. Bin 984 bilet ve 675 kombinemiz var. Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. İnşallah taraftarlarımız maçlarımıza talep gösterirler. Bugün ki maçtaki en ucuz biletimiz 58 TL. Lütfen taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Biz onlarla güçlüyüz. Başka takımı görünce imreniyoruz. Ben Özbelsan'ın bize uğurlu geleceğine inanıyorum. İnşallah Özbelsan Sivasspor olarak evimiz Süper Lig'e yola çıkarız. Tüm yönetim olarak kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun: "Sivasspor'a sahip çıkmamız lazım"

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise, Sivasspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Şehrimizin iki büyük değerinin anlaşmayla bir araya gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sivas'ın en büyük şirketi olan Özbelsan A.Ş. ile 58 yıldır bu şehir için büyük mücadele ortaya koyan Sivasspor'umuz ile iş birliği yapması çok anlamlı. Sponsor olmak bizim için büyük bir onur. Sivaslıların çok vefalı olduğunu biliyoruz. Vefa yılında Sivas Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. Geçen haftaki Erzurumspor FK maçına takımın göğüs sponsoru ve isim reklamı olmadan çıkması bizleri çok üzdü. Bizim vermiş olduğu destek kıymetli ama taraftarımızın da vereceği destek çok önemli. Bir şehri temsil eden en önemli değerlerin başında spor geliyor. Sivasspor'a sahip çıkmamız lazım. Spor insanların sosyal hayatında da çok önemli. Biz bu sene sessiz kalamazdık. Genç bir yönetim var. Herkes işini bırakmış Sivasspor'a destek olmak için el ele vermiş. Bu arkadaşlarımızı küstürmeyelim. Geçmiş dönemlerde bunları yaşadık ve kaybeden şehir oldu. Geçen hafta olumsuz başladık olabilir önümüze bir sürü maç var. Bu takıma sahip çıkalım kaybetse de kazansa da. Bu anlaşmanın hem Sivasspor'umuzu hem de Özbelsan'a ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kantar: "Sivasspor bacasız bir fabrikadır"

Son olarak Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar ise, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un sponsorluk kararını 1 dakikada verdiğini ifade ederek, "Sivasspor'umuzun 58. Yılını kutluyoruz. Sivasspor için bizler için çok şey ifade etmekte. Belediye başkanımız göreve geldiği günden beri elini Sivasspor'dan hiçbir zaman çekmedi. Bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız sponsorluk kararını 1 dakika da verdi. Sivaspor için bizim için uluslar arası bir markadır. Sivasspor bacasız bir fabrikadır. Toplumun her kesimi Sivasspor noktasında birleşmeli. Sivasspor layık olduğu Süper Lig'e döneceğini inanıyorum. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı. Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl, Belediye Başkanı Adem Uzun'a anlaşmanın anısına 58 sırt numarası üzerinde Adem Uzun yazan kırmızı-beyazlı formayı takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Sivasspor, Belediye, Politika, Ekonomi, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'a Özbelsan'dan Destek Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
15:24
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 16:05:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'a Özbelsan'dan Destek Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.