Sivasspor Antalya Kampına Başladı

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının ardından verilen arada 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci bölümü için çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, topa sahip olma çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.