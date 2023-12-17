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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Başakşehir ile Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü
17.12.2023 - 15:24,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanda üçüncü bölge sonlandırma varyasyonları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA
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