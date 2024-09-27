Bayan Tribünü Şehit Polis Yılmaz'ın Adını Taşıyacak - Son Dakika
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Spor

Bayan Tribünü Şehit Polis Yılmaz'ın Adını Taşıyacak

Bayan Tribünü Şehit Polis Yılmaz\'ın Adını Taşıyacak

Sivasspor Kulübü, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki bayan tribününün adını 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz Bayan Tribünü' olarak değiştirdi. Kulüp, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adını yaşatmak için bu kararı aldığını ve şehitlere olan minnet ve saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de görevi başında şehit düşmüştü.

27.09.2024 18:31
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Sivasspor Kulübü, Sivas 4 Eylül Stadı'nda bulunan bayan tribününün ismini, "Şehit Polis Şeyda Yılmaz Bayan Tribünü" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü, Sivaslı Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın adının stadyumda yaşatılacağını açıkladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Ümraniye'de görevi başında iken çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru hemşehrimiz Şeyda Yılmaz, canını feda ederek ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadele eden binlerce kahraman polisimizden biriydi. Sivasspor Kulübü olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını veren şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Bu doğrultuda, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bulunan bayan tribünümüzün ismini, "Şehit PolisŞeyda Yılmaz Bayan Tribünü" olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün, şehitlerimize duyduğu minnetin ve onlara olan sonsuz saygımızın bir nişanesi olarak tarihe geçecektir. Sivas'ımızın ilk bayan şehidinin isminin tribünümüzde yaşatılacak olması, hem kulübümüz, hem taraftarlarımız, hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir onurdur. Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığı, yüreğimizde her zaman var olacak, hatırası bu tribünde binlerce taraftarımızla birlikte yaşatılacaktır. Sivasspor ailesi olarak, başta Şeyda Yılmaz'ın ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın anısını, tribünümüzde gururla ve şükranla yaşatacağız." - SİVAS

Kaynak: İHA

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