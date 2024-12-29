Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 3. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise hücum varyasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Belek'te Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?