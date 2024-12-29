Sivasspor Belek\'te Kamp Yapıyor

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Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Sivasspor, kampın 3. gününde sabah antrenmanında fitness salonunda çalıştı.

Futbolcular, iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde ise sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ligin 18. haftasını BAY geçirecek Sivasspor, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. - SİVAS