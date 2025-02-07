Sivasspor-Beşiktaş Maçı İçin Stadyum Hazırlıkları - Son Dakika
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Sivasspor-Beşiktaş Maçı İçin Stadyum Hazırlıkları

Sivasspor-Beşiktaş Maçı İçin Stadyum Hazırlıkları

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda zemin kar temizleniyor, alttan ısıtma sistemi çalışıyor.

07.02.2025 15:02
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Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Sivasspor- Beşiktaş maçı öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini kardan temizlenirken, alttan ısıtma sistemi de aralıksız çalışıyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini kardan temizlendi. Yetkililer tarafından, kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edilemediği belirtilirken, stadyumun alttan ısıtmasının ise ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun toprak ısısının 22 derece olduğu bildirilirken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.

Diğer yandan maç günü hava sıcaklığının -8 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre maç saatinde hafif kar yağışı da bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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