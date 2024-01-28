Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi. Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Sivasspor; Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş; Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Rashica, Ghezzal, Cenk.

CANLI ANLATIM

48' DİREK! Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun bekletmeden vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

47' GOL İPTAL! Karşılaşmanın hakemi Rey Manaj'ın ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

46' İkinci yarı başladı.

45' DEVRE: Sivasspor 1-0 Beşiktaş

45' Rashica'nın pasında sol kanattan bindiren Zaynutdinov sol kanattan pasını çıkardı. Murat Paluli topa ayak koyarak topun geçmesine izin vermedi.

45' Omar Colley'in savunma arkasına uzun pası Baktiyor Zaynutdinov için oldukça hızlı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

43' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Baktiyor Zaynutdinov'un vuruşu kaleyi bulmadı.

41' Ceza sahası dışında topu alan Rey Manaj sol ayağıyla kaleyi denedi. Ersin uzaktan gelen şutta bu kez hata yapmadı.

40' İlk yarıda son anlara giriyoruz.

39' Gedson Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunu Hakan Arslan ön direkte karşıladı.

38' Baktiyor Zaynutdinov'un son çizgiden ortalamak istediği top Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

36' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Demir Ege sarı kart gördü.

35' Sol kanatta topu alan Rashica sağına çekip kaleye vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

34' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal orta alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

33' Sivasspor maçın bu dakikalarında topa daha çok sahip olan taraf.

32' Gedson Fernandes'in sağ kanattan yaptığı ortada yan hakem topun dışarıdan oyun alanı içerisine döndüğünü işaret etti.

27' Omar Colley'in tedavisi tamamlandı. Gambiyalı oyuncu oyuna devam edebilecek.

26' Beşiktaş'ta Omar Colley kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyun alanında.

24' Modou Barrow'un ara pasında ceza sahası içine sarkan Rey Manaj'ın şutunu Omar Colley yere düştüğü sırada kafasıyla blokladı.

23' Ali Şansalan, Sivasspor'da Hakan Arslan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi.

22' Bu dakikalarda her iki oyuncuları tarafında da tansiyon oldukça yükseldi. Her iki takımda da yerde yatan oyuncular var.

21' PENALTI İPTAL! Ali Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi. Sivasspor, hakem atışıyla maça başlayacak.

20' VAR İNCELEMESİ! Hakem Ali Şanşalan, pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

19' Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi.

18' PENALTI! Beşiktaş, Salih Uçan ile penaltı kazandı.

17' Bu dakikalarda iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

16' Beşiktaş'ta yerde kalan Gedson Fernandes için faul düdüğü çalındı.

15' Roman Kvet'in Beşiktaş ceza sahası içine yolladığı topu Beşiktaş savunması karşıladı.

13' Sivasspor ceza sahası içine yollanılan ortada Sivassporlu oyuncunun ters vuruşu kalecide kaldı.

12' ÇOK NET KAÇTI! Rey Manaj'ın harika uzun topunda Sivasspor'da Modou Barrow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu Ersin ayaklarıyla kurtardı.

11' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma başarılı.

11' Baktiyor Zaynutdinov'un aradan Rashica'yı düşündüğü pas savunmaya çarpıp kornere gitti.

7' Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

6' GOL Sivasspor 1-0 öne geçti!

5' ERSİN! Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte Aaron Appindangoye kafa vurdu. Açıyı iyi kapatan Ersin mutlak gole çizgi üstünde engel oldu.

4' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Necip riske girmeyerek kornere yolladı.

2' Salih Uçan'ın uzun pasında sağ kanatta topu alan Jonas Svensson içeriye çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

1' Maç başladı...