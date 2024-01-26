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Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak maçın biletleri satışa sunuldu. Maç 28 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ise VIP Alt: 400 TL, Maraton Alt: 300 TL, Maraton Üst: 300 TL, Güney Alt: 200 TL, Güney Üst: 200 TL, Bayan Tribün: 200 TL, Misafir Tribün: 260 TL olarak belirlendi.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı
26.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının bilet satışı başladı.

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 400 TL

Maraton Alt: 300 TL

Maraton Üst: 300 TL

Güney Alt: 200 TL

Güney Üst: 200 TL

Bayan Tribün: 200 TL

Misafir Tribün: 260 TL - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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