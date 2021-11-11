- Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.