Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kampta olduğu otelin sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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