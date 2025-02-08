Sivasspor'dan Beşiktaş'a Mağlubiyet Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor'dan Beşiktaş'a Mağlubiyet Yorumu

Sivasspor\'dan Beşiktaş\'a Mağlubiyet Yorumu

Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçındaki 2-0'lık mağlubiyet sonrası üzüntüsünü dile getirdi.

08.02.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Bazı talihsizlikler yaşadık. Talihsiz bir gol yedik. Tolga ve Ziya gibi futbolcuların sakatlanıp çıkması bizim işimizi daha zorlaştırdı. Hamleler yaptık, ikinci yarı çok üretken olmadık. İstemediğimiz bir sonuç. Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık. Yarından itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

"Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi verdiler"

Bir gazetecinin "Kupada hükmen mağlubiyet sayılmanız takımın moralini etkiledi mi?" sorusuna Erdoğan, "Talihsiz bir kupa haftası yaşadık. Bu tür maçlar oyuncuların ekstra motive olduğu maçlar. Biz 1 puan değil 3 puan için çıkmıştık. Kupadaki talihsiz olayla ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Onla ilgili de bir başvurumuz oldu ve ilerleyen günlerde sonucu çıkacak. Son zamanlarda çok sakat futbolcumuz vardı. Sayısız anlamda zaten sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Sahada oyuncular elinden gelen mücadeleyi verdiler" yanıtını verdi.

"Talihsizlik yaşıyoruz"

Sakat futbolcuların durumu hakkında yöneltilen soruya ise Erdoğan, "Talihsizlik yaşıyoruz. Rodrigues'in sakatlığı uzun bir sakatlık 3-4 haftası daha var. Emrah idmanda sakatlandı. Samba Antalya kampında sakatlandı. Uğur'un alt adalesinde bir problem vardı. Fode'nin dizinde bir sorun vardı" diye konuştu.

"Futbolcular gitmek istemiyor"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kontenjanımız dolu, bazı oyuncularla devam etmeyeceğimizi söyledik ancak futbolcular gitmek istemiyor. Yine arayışlarımız devam ediyor. Aslında ihtiyacımız da var. Rekabete girecek oyuncuya ihtiyacımız var ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

"Bu tür şeyler her yerde olan şeyler"

Bir basın mensubunun, "Taraftarlar maçta yönetimi istifaya çağırdı. Neler söylersiniz?" sorusuna ise Erdoğan şu yanıtını verdi:

"Taraftarlar farklı bir skor bekliyorlar. Burada yönetim kurulumuz iyi niyetli çalışıyor. Bu ekonomik sıkıntıda kulüp yönetmek zor. Kendi cebinden para veriyorlar. Eminin şuan onlarda çok memnun değiller. Futbolda bu olabiliyor. Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte çıkmamız gerekiyor. Taraftar bizim en büyük gücümüz. Birlik olmamız gerekiyor. Zor günlerde kenetlenmemiz gerekiyor. Şuan öyle bir dönem yaşıyoruz. Bu tür şeyler her yerde olan şeyler. Takıma herkesin sahip çıkması lazım. Taraftarı mutlu etmek için mücadelemizi vermeye çalıştık. Taraftarımızdan özür dileriz, onlar daha iyi skoru hak ediyorlar. Biz bunlardan ders çıkaracağız. İnşallah bir an önce yukarıya çıkacağız."

"Onların seviyesine düşmeyeceğim"

Son olarak, maçta Beşiktaş tribünlerinden kendisine yönelik yapılan tezahüratlara ise Ömer Erdoğan, "O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Başka bir şey derdim de o seviyeye düşmek istemiyorum. Beşiktaş taraftarı maç saati ile ilgili tepki gösterdi bana. Bu maç saati 14 gün önce belirlendi. Ben buna tek başıma karar verecek yetkide değilim. Oyuncular da maçın aynı saatte oynanmasını istediler. Eski Sivas soğukları yok. Biz bu konuda bir değişikliğe gitmedik. Sosyal medyada farklı yansıtılıyor. Onların seviyesine düşmeyeceğim" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ömer Erdoğan, Sivasspor, Beşiktaş, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Beşiktaş'a Mağlubiyet Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'dan Beşiktaş'a Mağlubiyet Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.