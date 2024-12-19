Sivasspor'dan Taraftar Çağrısı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek Net Global Sivasspor, maç öncesi taraftarlarına çağrı yaparak, sosyal medyada "Sensiz olmaz" mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in "Sensiz olmaz" şarkısı eşliğinde çağrı yapıldı.

Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı." ifadeleriyle taraftarlar maça davet edildi.

Sivasspor, Reeder Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını ve taraftar desteğini hedefliyor.

Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.