Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler belli oldu

29.04.2023 08:45

Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nin 32. haftasını Sivasspor deplasmanında geçirecek. Sezonun bitimine az bir zaman kala, kritik öneme sahip karşılaşmada iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Ev sahibinin eksik ya da cezalı futbolcusu bulunmazken, Sarı-Lacivertli ekipteki eksik sayısının 7 olduğu biliniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FIRSAT TEPTİLER

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

Dananın kuyruğu kopacak! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i

SİVAS ÇIKIŞTA

Özellikle son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

Dananın kuyruğu kopacak! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i

Eksikler

Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor:

  • Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo

Fenerbahçe:

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Dananın kuyruğu kopacak! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i Dananın kuyruğu kopacak! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i

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Son Dakika Spor Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika


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