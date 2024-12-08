Sivasspor - Galatasaray: İlk Yarının Özeti - Son Dakika
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Sivasspor - Galatasaray: İlk Yarının Özeti

Sivasspor - Galatasaray: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Galatasaray'a 1-2 yenik duruma düştü. İlk yarıda gelen goller.

08.12.2024 17:20
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Mertens'e aktardı. Mertens'in sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

8. dakikada Mentens'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

16. dakikada hakem Turgut Doman, VAR'dan pozisyonu izleyerek bariz gol şansından dolayı elle oynayan Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Manaj'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda direkten dönen topu arka direkte Rodrigues ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada Yunus'un topla ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

45+6. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen, kaleci Nikolic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

46+9. dakikada penaltıda topun başına Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-2

Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

N.G. Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Sonko, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Poungouras, Koita, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Camara, Emre Gökay, Bekir Turaç Böke, Ziya Erdal, Diao, Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreria, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demiray, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 25) (Sivasspor), Yunus Akgün (dk. 36), Victor Osimhen (dk. 45+6 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Metehan Baltacı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sonko, Koita, Nikolic (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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