Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu'nun 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise idmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çıkış çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirilen Şahin Ertem de, kulübü ziyaret ederek, Başkan Bahattin Eken, Başkan vekili Burak Özçoban ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile birlikte antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS