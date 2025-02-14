Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Spor

SİVASSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor, alt sıralardan kurtulmak için bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.