Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı - Son Dakika
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Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

22.07.2022 22:22
Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Çekya ekibi Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Çekya ekibi Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sportplatz Friedberg Stadyumu'nda Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan Macher Markus, Schenke Patrick ve Dambo Adnan hakem üçlüsü görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Dmytro Semeniv, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Armin Derlek ve Caner Osmanpaşa dahil oldu.

Çekya ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Rusek'in golüyle 1-0 önde kapattı. Maç, 50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

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Kaynak: AA

Avusturya, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı - Son Dakika

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