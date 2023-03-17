Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inerek futbolcu Bianco'ya yumruk atan holiganlar hakkında karar açıklandı! - Son Dakika
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Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inerek futbolcu Bianco'ya yumruk atan holiganlar hakkında karar açıklandı!

17.03.2023 15:04

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildi. Mücadelede son dakikalara girilirken, sahaya atlayan 2 holigandan biri, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırarak genç futbolcunun burnunu kırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Adliyeye sevk edilen taraftarlar için mahkeme kararını verdi.

BIANCO'YA SALDIRAN TARAFTAR TUTUKLANDI

Sivasspor-Fiorentina maçında Alessandro Bianco'ya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Dakika: Sivasspor-Fiorentina maçında futbolcu Bianco'ya yumruk atan taraftar dahil 2 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmış ardından ise adliyeye sevk edilmişti.

Taraftarın saldırdığı Alessandro Bianco'nun son hali:

Son Dakika: Sivasspor-Fiorentina maçında futbolcu Bianco'ya yumruk atan taraftar dahil 2 kişi tutuklandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inerek futbolcu Bianco'ya yumruk atan holiganlar hakkında karar açıklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inerek futbolcu Bianco'ya yumruk atan holiganlar hakkında karar açıklandı! - Son Dakika
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