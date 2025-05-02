Sivasspor İstanbul'a Ulaştı - Son Dakika
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Sivasspor İstanbul'a Ulaştı

Sivasspor İstanbul\'a Ulaştı

Sivasspor, Galatasaray ile yarınki maç için İstanbul'a ulaştı ve antrenman yapacak.

02.05.2025 13:43
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı takım, 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı. Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

" Ali Şaşal Vural, Arda Erdursun, Serkan Kaan Sarman, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard, Garry Rodrigues, Veljko Simic, Queensy Menig, Emrah Başsan, Azizbek Turgunboev, Emre Gökay, Rey Manaj, Fode Koita, Bekir Turaç Böke." - SİVAS

Kaynak: İHA

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