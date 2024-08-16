Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti

Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bieganski, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 4 Aralık 2002'de Polonya'da dünyaya gelen Jan Bieganski futbola GKS Tychy alt yapısında başladı. Geçtiğimiz sezon ise Lechia Gdansk forması giydi.

16.08.2024 23:14
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- Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti

SİVAS - Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bieganski, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

4 Aralık 2002'de Polonya'da dünyaya gelen Jan Bieganski futbola GKS Tychy alt yapısında başladı. Geçtiğimiz sezon ise Lechia Gdansk forması giydi.

Kaynak: İHA

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