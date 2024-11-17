Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

17.11.2024 16:16
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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