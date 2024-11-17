Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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