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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşma 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2023 - 16:21,
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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