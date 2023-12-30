Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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