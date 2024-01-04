Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, tam saha taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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