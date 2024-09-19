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Trendyol Süper Lig'de bu haftada deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, Konya'ya gitti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Konya'ya hareket etti.

Kırmızı-beyazlılar yarın Konya'da yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Konyaspor ile Sivasspor 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda oynayacak. - SİVAS