Sivasspor ligdeki 2. galibiyetini aldı

Fatih Karagümrük müsabakasını 4-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta evinde Göztepe ile 2-2, 4. haftada dış sahada Fenerbahçe'yle 1-1 ve 5. haftada sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmış, geride kalan haftada ise konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS