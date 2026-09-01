Sivasspor maçına gideceklere otopark uyarısı: Tarım Fuarı nedeniyle 4 Eylül Stadyumu'na araçla gelmeyin - Son Dakika
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Sivasspor maçına gideceklere otopark uyarısı: Tarım Fuarı nedeniyle 4 Eylül Stadyumu'na araçla gelmeyin

Sivasspor maçına gideceklere otopark uyarısı: Tarım Fuarı nedeniyle 4 Eylül Stadyumu\'na araçla gelmeyin
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Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasında yarın saat 20.00'de oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması öncesinde Emniyet Müdürlüğü'nden trafik uyarısı yapıldı. 2-6 Eylül tarihleri arasında stadyum otoparkında Tarım Fuarı düzenleneceği için maça gelecek taraftarların toplu taşıma kullanması, özel araçla geleceklerin ise Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi otoparkını tercih etmesi istendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü yarın saat 20.00'de oynanacak Sivasspor- Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde trafik ve otopark düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak mücadeleye gidecek taraftarların, Sivas 4 Eylül Stadyumu çevresinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olmaları istendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2-6 Eylül tarihleri arasında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu otoparkında Tarım Fuarı düzenleneceği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivasspor - Mardin 1969 Spor takımları arasında oynanacak Trendyol 1. Lig futbol müsabakasına gelecek vatandaşlarımızın 2-6 Eylül tarihleri arasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu otoparkında düzenlenecek Tarım Fuarı nedeniyle, ulaşımda sıkıntı yaşamamaları adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz etmekle birlikte müsabakaya özel araçlarıyla gelecek vatandaşlarımızın ise Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi otoparkını kullanmaları rica olunur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor maçına gideceklere otopark uyarısı: Tarım Fuarı nedeniyle 4 Eylül Stadyumu'na araçla gelmeyin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor maçına gideceklere otopark uyarısı: Tarım Fuarı nedeniyle 4 Eylül Stadyumu'na araçla gelmeyin - Son Dakika
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